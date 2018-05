Am 1. Mai 02. Mai 2018 16:02; Akt: 02.05.2018 16:02 Print

Polizist am Urfahrmarkt mit Bierflasche verletzt

Zwei Männer (25 und 31) gerieten Dienstagabend am Urfahrmarkt in Streit. Als die Polizei die beiden trennen will, wird ein Beamter mit einer Bierflasche verletzt.