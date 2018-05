Polizisten retten Schlangen aus einem Netz

Nachdem erst kürzlich in einem Haus in Leonding eine zwei Meter lange Schlange von Kindern entdeckt worden war, sorgten nun in Vöcklabruck zwei Äskulpnattern für Aufregung.

Die Polizei Lenzing (Bez. Vöcklabruck) wurde Mittwochnachmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Eine Hausbesitzerin in Alt-Lenzing hatte die Polizei alarmiert, da sich in ihrem Garten zwei ausgewachsene, rund einen Meter lange Äskulapnattern in einem über einem Hochbeet befindlichem Schutznetz verfangen hatten.

Die Schlangen konnten sich offensichtlich nicht mehr befreien und es war zu befürchten, dass sie qualvoll zugrunde gehen würden. Auch, weil sie der prallen Sonne ausgesetzt waren.

Die Polizisten konnte schließlich einen Teil des Netzes samt den darin gefangenen Schlangen entfernen, sodass sie zumindest nicht mehr schutzlos der Sonne ausgeliefert waren.

Zur Unterstützung wurde schließlich der österreichische Tierschutz verständigt. Einem Mitarbeiter gelang es schließlich unter Mithilfe der Polizisten, die beiden Schlangen aus ihrer misslichen Lage zu befreien und wieder in die freie Natur zu entlassen.

