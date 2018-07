"Bin so geil!" Wirbel um Porno-Dreh an der Donau

Dieses Video ist nicht nur freizügig, sondern auch im Freien gedreht. Und deshalb steht dem Amateur-Pornosternchen … jetzt Ärger ins Haus.

Das Video zeigt ein junges Mädchen am Donauufer, dahinter fährt ein Passagierschiff vorbei. Titel des Clips: "Public Sex an der Donau – 3 Mal erwischt!" "Heute war ich mal wieder richtig geil – und so machte ich mir ein Date an der Donau aus dem dem Vorwand, nur chillen zu wollen …"

Den gut sieben Minuten langen Clip gibt's auf der Internet-Amateurporno-Seite mydirtyhobby.com zu sehen. Wer es sich anschauen will, muss sich registrieren – und dafür zahlen.

Das junge Mädchen ist 20 Jahre alt, nennt sich "Gymbunny", heißt aber in Wirklichkeit wohl Jasmin, zumindest das steht auf ihrer Facebook-Seite. Und sie wohnt nahe Passau, direkt an der Grenze zu Oberösterreich, Bez. Schärding.

Dort dreht sie auch ihre Pornos und sorgt mächtig für Wirbel. Denn die Clips, die sie dreht – und in denen es ordentlich zur Sache geht –, spielen fast ausschließlich im Freien. Mal – wie oben – an der Donau nahe Oberösterreich, mal auf einem Maisfeld (Kommentar von "Gymbunny" dazu: "So wird wohl Popcorn gemacht!").

Wegen der Filmchen ist jetzt der Bürgermeister alarmiert. Er sagt in der "Passauer Neuen Presse" über das Fitnesshaserl: "Was hinter verschlossenen Türen passiert, geht mich nichts an. Sexualität gehört zum Leben. Aber wenn solche Filme an öffentlichen Plätzen gedreht werden, kann ich das nicht gutheißen."

"Gymbunny" selbst sieht's offenbar ganz cool. "Damit gehe ich ziemlich gelassen um", sagte Sie der PNP. Weiß aber, dass sie mit den Drehs einen "handfesten Skandal" ausgelöst hat.

(ab)