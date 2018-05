Enthüllt: Pro Tag eine Gewalttat an OÖ-Schulen

Es sind traurige und erschreckende Zahlen, die eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ans Tageslicht brachte. Eigentlich hatten zwei ÖVP-Nationalräte nach "Gewalt an Wiener Schulen" gefragt, doch auch die Zahlen aus Oberösterreich wurden veröffentlicht – und sollten Anlass zur Sorge geben.

Exakt 184 Gewalttaten wurde im Jahr 2017 angezeigt, bei 182 Schultagen im abgelaufenen Jahr ist das also rund eine Gewalttat pro Tag. Zum Vergleich: im Jahr 2016 waren es "nur" 142 Taten.

Den überwiegenden Großteil der Delikte machen Körperverletzungen aus, 108 Taten wurden 2017 angezeigt. Damit ist Oberösterreich nach Wien (303 Körperverletzungen) das Bundesland mit den zweitmeisten Übergriffen. Österreichweit gab es 835 Anzeigen wegen Körperverletzung.

Ein großes Problem an den heimischen Schulen sind auch gefährliche Drohungen. 41 Fälle sind hier alleine in Oberösterreich dokumentiert.

Zwei Vergewaltigungen an Schulen



Auffallend ist, dass es in OÖ eine steigende Zahl von Sexualdelikten gibt. 2017 wurden an den heimischen Schulen zwei Vergewaltigungen registriert, fünf Fälle von schwerer sexueller Nötigung, vier Anzeigen gab es wegen sexuellen Missbrauch von Unmündigen – in keinem anderen Bundesland gab es in diesem Tatspektrum derart viele Anzeigen.

(gs)