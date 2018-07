Promille-Sheriff mit Colt bedroht 17-Jährigen

Dieser Möchtegern-Sheriff mit Stern war sternhagelvoll …

Ein mit Revolver, Pfefferspray und Handschellen bewaffneter selbsternannter "Sheriff" (54) bedrohte auf einem Parkplatz in Braunau einen 17-jährigen Burschen, weil dieser den Mist nicht so entsorgt hatte, wie es sich der "Müll-Polizist" vorgestellt hatte.

Zum Glück gelang es dem Burschen, dem volltrunkenen Mann (ein späterer Alkotest ergab einen Wert von 1,8 Promille) die Waffe zu entreißen – und die Polizei zu alarmieren.

Die echten Cops nahmen den "Sheriff" fest – widerstandlos. Und stellten den Revolver (später stellte sich heraus, dass es nur eine Spielzeugwaffe war), den Pfefferspray und die Handschellen sicher.

Bei der Befragung gab er an, dass er "sich für die Herstellung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit verantwortlich fühlt" – so die Polizei – und deshalb am Parkplatz patrouillierte.

Gegen ihn wurde ein Waffenverbot verhängt, er wurde bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.

