Prozess gegen Fußballer nach Brutalo-Attacke

Es waren unfassbare Szenen, die sich am 22. April 2018 beim Spiel zwischen ASKÖ Kirchdorf und Grünau in der 2. Klasse Südost abspielten. In Minute 25 übersah der Schiedsrichter offenbar ein Foul. Gäste-Spieler Christian W. beschwerte sich. Das wiederum ärgerte offenbar den Kirchdorfer Mile A. (19).

Er warf laut Ermittlungen seinen Gegenspieler zu Boden, trat gegen seinen Kopf. Doch nicht genug. Als der Grünau-Kapitän Daniel S. einschreiten wollte, soll Mile A. auch diesen zu Boden getreten und ihm einen Schlag gegen den Kehlkopf versetzt haben. Die Folge: ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Kehlkopfprellung. Der Täter wurde noch am Spielfeld von der Polizei abgeholt.

Nun steht der Kirchdorfer vor Gericht. In Steyr muss er sich wegen des Verbrechens der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung verantworten.

48 Spiele gesperrt



Übrigens: Fußballspielen wird Mile A. länger nicht mehr. Der oberösterreichische Fußballverband sperrte den Mann für 48 (!) Spiele, das ist die Höchststrafe.

