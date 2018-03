Radler sieht rot, schlägt Autolenker ins Gesicht

Szenen zum Fürchten und Kopfschütteln gab es Mittwochnachmittag in Wels zu beobachten. In der Bahnhofstraße ärgerte sich ein einheimischer 56-jähriger Radler so sehr über einen Lenker, dass er ihn anging und ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend rangelte er mit seinem Rad.

Der 46-Jährige Autolenker aus Wels dürfte beim Abbiegen einfach losgefahren und nicht geblinkt haben. Das brachte den 56-jährigen Radfahrer in Rage, er fing an den Fahrer zu beschimpfen. Der Pkw-Lenker öffnete daraufhin die Fahrzeugtür um auszusteigen und mit dem Hitzkopf zu reden.

Dazu kam es allerdings erst gar nicht, denn der wütende Radler streckte ihn mit einem Faustschlag ins Gesicht nieder.

Dann warf der Angreifer sein Fahrrad zu Boden, stürzte dabei aber selbst. Am Boden liegend rangelte der 56-Jährige schließlich mit seinem Drahtesel, wobei er sich im Gesicht verletzte. Anschließend wollte er auf seinem "Kontrahenten" davon radeln. Der 46-Jährige Pkw-Lenker konnte ihn aber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Den Beamten tischte der angriffslustige Radler dann sein Lügenmärchen auf, behauptete der 46-jährige Pkw-Lenker hätte ihn so zugerichtet. Ein Zeuge konnte die Aussage aber entkräften.

Ob der Radler unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, ist laut Polizei-Pressestelle nicht bekannt.

(cru)