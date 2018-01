Rätsel um Futter-Krippen in Urfahr ist jetzt gelöst!

Seit der "Heute"-Story über die Futterhäuschen am ehemaligen Parkplatz am Urfahrmarktgelände rätselte die ganze Stadt, was das sein soll.

Schaulustige kamen vorbei, machten Fotos von den beiden Objekten.



Keine Genehmigung

Nun hat "Heute" aus dem Magistrat erfahren: "Es hat sich herausgestellt, dass es sich um ein Kunstprojekt eines Linzer Kunstuni-Studenten handelt. Allerdings hat er es verabsäumt, für das Aufstellen die nötigen Genehmigungen einzuholen."

Die Folge: "Bis heute Abend müssen die Objekte weg sein". Sonst werden die Futterhäuschen von der Stadt entfernt.



(rep)