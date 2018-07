Räuber mit Clown-Maske überfiel Bank in Linzer City

Banküberfall am Mittwoch in der Früh in Linz. Am Graben wurde ein Geldinstitut überfallen. Die Polizei löste sofort eine Alarmfahndung aus, ein Helikopter kreist derzeit über der Stadt.

+++EILT+++ Banküberfall am Linzer Graben. Nähere Infos folgen. — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 25. Juli 2018

Bei dem Täter soll es sich um einen Mann mit dünner Statur handeln, der laut ersten Informationen mit einer Clown-Maske unterwegs war.

Er soll gegen 8.50 Uhr in das Institut gegangen sein, Geld verlangt haben.

Vor Ort ist derzeit viel bewaffnete Polizei, bei dem betroffenen Geldinstitut soll es sich um die Deniz-Bank handeln.

Der Graben wurde von der Polizei abgeriegelt. Ein Sondereinsatzkommando war im Einsatz. Zeugen wurden befragt.

Die Polizei warnt: Der Täter hat offenbar eine Pistole bei sich.

