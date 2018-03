Reisebus knallt gegen Hotel-Wand: 30 Verletzte

Großeinsatz für Polizei, Rotes Kreuz und Feuerwehr Mittwochfrüh in Oberösterreich.

Was ist passiert? Ein Reisbus mit Touristen aus Asien kam bei Schneefall auf der glatten Straße am Gschütt-Pass (Bez. Gmunden) in Rutschen. Dann prallte er gegen eine Steinwand an der Einfahrt zu einem Hotel.

Laut Rotem Kreuz gibt es rund 30 Verletzte, davon zwei schwer. Insgesamt sind 16 Rettungsautos im Einsatz, sechs Notärzte.

