Reisebus in Flammen: Westautobahn gesperrt

Großalarm der Feuerwehren Sonntagnachmittag kurz vor der Grenze zu Oberösterreich: Ein Reisebus ist auf der Westautobahn (A1) in Flammen aufgegangen.

Der Bus aus Eferding (OÖ) war auf der Heimfahrt von Langenlois (NÖ). Bei Haag geriet er plötzlich in Brand – Ursache noch unklar.

Alle Fahrgäste und der Lenker konnten sich zum Glück noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Fahrer hatte den Bus rechts ran gefahren – dort ging er komplett in Flammen auf.

Die Westautobahn ist derzeit wegen der Löscharbeiten in Fahrtrichtung Linz gesperrt.

Erst vor wenigen Tagen war in Hallstatt ein Bus mit thailändischen Urlaubern ausgebrannt. Auch dort konnten alle Passagiere gerettet werden. Held war der Lenker. Er hatte den Bus noch rechtzeitig aus dem Tunnel fahren können. Dort ging der Bus dann in Flammen auf – die Hitze war so groß, dass Autos in der Nähe schmolzen.



