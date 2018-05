16 Feuerwehren 29. Mai 2018 06:48; Akt: 29.05.2018 06:52 Print

Riesiger Brand auf Hof löst Großalarm aus

Großalarm für die Feuerwehren in Wallern an der Trattnach. Am Abend brannte ein Vierkanthof, 16 Feuerwehren versuchten, den Brand zu löschen.