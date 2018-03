Geh leck! Rohre pumpen Fäkalien durch Traunsee

Achtung jetzt wird’s g’schmackig! Die 17.000 Einwohner von Traunkirchen und Altmünster "produzieren" täglich 1.500 m³ Schmutzwasser. Durch Duschen, aber auch durch den Gang auf die Toilette. Doch wie wird das ganze verunreinigte Wasser in die Kläranlage nach Gmunden transportieren?

Nach 45 Jahren – Löchrige Rohre

Die Antwort darauf wurde bereits 1970 gegeben. Da wurden zwei Rohre mit 30 Zentimeter Durchmesser auf einer Länge von 2,3 km nebeneinander im Traunsee verlegt. Über 45 Jahre hinweg wurde die Leitung ziemlich beansprucht.

Auch die Schweißtechnik steckte damals noch in den Kinderschuhen und so häuften sich in den letzten Jahren Lecke an den Schweißnähten der Rohre.

Und das Flicken der Leitung ist kompliziert. Zuständig ist die Firma "Agru" aus Bad Hall. "Um die brüchige Leitung unter Wasser wieder herzustellen mussten Techniker immer wieder als Taucher anrücken", berichten Experten.

Länger, breiter, moderner

Seit Oktober 2015 arbeitet das Kunststofftechnik-Unternehmen nun schon an der Erneuerung des kompletten Abwassersystems. 2,4 km wird die neue Seedruckleitung lang sein – sie soll am Seegrund verlaufen.

Fertiggestellt soll das Ganze im April sein – 100 Jahre sollen die neuen Rohre dann halten.

(cru)