SMS an Freundin rettete Frau vor Vergewaltigern

Das Opfer hat um 3.45 Uhr nächst einem Lokal in der Holzstraße telefoniert und ist dabei die Holzstraße stadteinwärts einige Meter gegangen, da es dort ruhiger war.

Dabei ist die 21-Jährige von zwei Männern, die im Wartehäuschen der nahen Bushaltestelle saßen, zunächst mit derben Sprüchen angesprochen worden.

Opfer versteckte sich und verständigte per SMS Freundin

Nachdem sich die Frau von ihnen weggedreht hatte und weiterging, packten sie die Täter, drängten sie in eine Hausecke, attackierten die Frau und zerrissen ihre Kleidung. Die 21-Jährige hatte sich derart heftig zur Wehr gesetzt, dass sie sich losreißen und wieder zurück in Richtung des Lokals davon laufen konnte.

Dabei sind ihr die beiden Täter, die vermutlich alkoholisiert waren, noch nachgelaufen. Das Opfer hat diese jedoch abhängen und sich in einer Mauernische verstecken können.

Nach längerem Zuwarten meldete sich das verletzte Opfer per SMS bei ihrer Freundin, welche die 21-Jährige schon vergeblich vor und auch im Lokal suchte. Diese verständigte sogleich die Polizei.

Eine sofortige Fahndung nach den beiden Tätern verlief negativ.

Die 21-Jährige wurde vom ÖRK ins Krankenhaus gebracht.

Täterbeschreibung

Täter 1: dunkelbraune Haare, ca.175 cm groß, Jeanshose auf der Innenseite des Oberschenkels zerrissen mit einem Netzteil darunter, weiße Schuhe, vermutl. Ausländer, sprachen Deutsch mit Akzent.

Täter 2: blond, vermutlich Nicht-Österreicher

Zum Tatzeitpunkt dürften sich mehrere Personen vor dem Lokal in der Holzstraße aufgehalten haben. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden ersucht, sich beim Dauerdienst des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Linz unter der Tel. 059133 45 3333 zu melden.

