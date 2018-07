Sparkasse will die Linzer Landstraße überdachen

Spannender Plan in Linz! Die Glasüberdachung an der Linzer Landstraße soll im Bereich der Arkade (Höhe Taubenmarkt) entstehen. Der Zugangsbereich ist so vor Wind und Wetter bestens geschützt und auch das Warten auf die Bim wird damit gemütlicher.

Der Baubeginn ist mit 2019 geplant, fertig soll der Zubau 2021 sein, so die Sparkasse Oberösterreich in einer Presseaussendung. Sie ist Eigentümer der Arkade. Noch ist das Projekt aber nicht auf Schiene, die Sparkasse ist in der Einreichphase und wartet auf das Okay der Behörden.

Ausbau Arkade

Die Überdachung soll im Zuge eines Neuausbaus der Arkade entstehen. Die Arkade und die dort angesiedelten Shops werden erneuert. Zusätzlich werden auch neue Mieter in die Arkade einziehen, darunter ein großer Lebensmittelhändler. Die Verhandlungen laufen, wie die Bank mitteilt. Auch der Bankomaten-Bereich wird neugestaltet.





(cru)