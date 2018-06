SPOÖ-Chefin wirbt im Dirndl für Landesparteitag

Die SPOÖ will sich offenbar am kommenden Parteitag nicht nur strukturell neu aufstellen. Ein erstes Video, das "Heute" exklusiv vorliegt, zeigt, dass offenbar auch am Image gearbeitet wird.

In dem kurzen Clip zeigt sich SPOÖ-Chefin Birgit Gerstorfer in den Bergen im Dirndl. Es sind Frauen und Männer an einem Tisch zu sehen, die Bier trinken und zur Musik einer Zieharmonika klatschen.

Ein Bild, das man eher in einem ÖVP oder FPÖ-Spot vermuten könnte. Die Botschaft: Auch die SPÖ ist heimatverbunden und bodenständig.

Am Landesparteitag in der Tips Arena (mit Christian Kern, Tausenden Besuchern) soll die Partei neu aufgestellt werden. Es soll um die Fusionierung von Bezirksbüros gehen, die Arbeitsabläufe sollen verändert werden. Ortsparteien sollen besser serviciert werden.

Klar ist: Parteichefin Birgit Gerstorfer will auch 2021 als SPÖ-Spitzenkandidatin antreten.

(rep)