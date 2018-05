Sadomaso-Talk mit Lehrer brachte Note "Sehr gut"

"Amtsmissbrauch" steht auf der Anklageschrift des 50-jährigen Berufsschullehrers aus dem Mühlviertel. Das Strafausmaß? Zwischen 6 Monate und fünf Jahre Freiheitsstrafe, so Staatsanwalt Philip Christl gegenüber "Heute".

Grund für den Prozess der heute am Landesgericht in Linz stattfindet, war die sadomasochistische Beziehung des Lehrers mit einer damals 18-jährigen Bäcker- und Konditorschülerin. Bei sechs Tests soll er im Herbst 2015 seiner Gespielin die Antworten im Vorfeld zugespielt haben, bei der Benotung außerordentlich großzügig gewesen sein.

"Ich will dich fesseln und peitschen"

Einen Test soll die Schülerin überhaupt nur mehr mit SM-Botschaften beantwortet haben: "Ich will dich fesseln, ich will dich peitschen", so die Antworten der jungen Frau. Das pikante Beweisstück soll der Lehrer allerdings vernichtet haben.

Aufgekommen war das spezielle Verhältnis der beiden bei einer Einvernahme der Schülerin. Sie wurde im Zuge eines Suchtmittelverfahrens mehrfach befragt, hat dabei wohl zu sehr aus dem Nähkästchen erzählt.

(cru)