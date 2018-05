Schädelbruch nach Angriff: 12.000 € für Opfer

Der Besuch des Zeltfests in Pucking (Bez. Linz-Land) im vergangenen Sommer bleibt Philipp S. (24) immer in schmerzlicher Erinnerung.

Wie berichtet, wurden der 24-Jährige und mehrere Freunde am 30. Juli von einem Duo beleidigt. Das war aber längst noch nicht alles. Einer der beiden soll ohne Vorwarnung auf Philipp eingeschlagen haben.

Das Opfer ging daraufhin zu Boden, schlug mit dem Kopf auf dem Stein auf. "Er blieb bewusstlos liegen. Die Täter liefen einfach davon. Mein Bruder Philipp erlitt einen Schädelbasisbruch", so Bruder David S., der damals auf Facebook einen Suchaufruf nach dem Angreifer startete, im "Heute"-Gespräch.

Knapp ein Jahr danach leidet das Opfer noch heute an den Folgen der brutalen Attacke. So hat Philipp auch den Geruchssinn verloren und mit Konzentrationsschwierigkeiten zu kämpfen.

Erster Prozess vertagt



Während der erste Prozesstermin am 19. März noch vertagt wurde, kam es am Montag am Linzer Landesgericht zu einem Schuldspruch. Der beschuldigte Alexander P. (22), der die Tat weiterhin abstreitet, wurde zu 16 Monaten bedingter Haftstrafe sowie 6.300 Euro Geldstrafe verurteilt.

Zudem muss er dem Opfer 12.000 Euro Schmerzensgeld bezahlen – nicht rechtskräftig.

(mip)