Schäden nach Stark-Regen in Inn- und Mühlviertel

Besonders im Inn- und Mühlviertel spitzte sich die Lage Sonntagfrüh zu. Nach den starken Regenfällen kam es dort zu Überflutungen. Die Feuerwehren waren z.B. in Bad Leonfelden (Bez. Urfahr-Umgebung), Schenkenfelden, Lichtenau (Bez. Rohrbach) und Waldburg (Bez. Freistadt) im Einsatz.

Überflutungen in Lichten im Mühlkreis. Einsätze wie im vergangenen Juni (Foto) am Sonntagfrüh. (Bild: Feuerwehr ) Überflutungen in Lichten im Mühlkreis. Einsätze wie im vergangenen Juni (Foto) am Sonntagfrüh. (Bild: Feuerwehr )

In Lichtenau etwa kam es zu regionalen Überflutungen wie zuletzt auch schon im Juni (siehe Fotos).

Die gute Nachricht: Schon in der Nacht auf Montag beruhigt sich das Wetter wieder.



Am Mittwoch bis 30 Grad!

Am Montag wird es noch wechselhaft sein, aber schon freundlicher.

Und ab Dienstag kommt der Hochsommer wieder zurück. Es werden Temperaturen bis zu 28 Grad erwartet, am Mittwoch sogar bis zu 30 Grad.

Das stabile Sommerwetter hält aus heutiger Sicht bis zum nächsten Wochenende an.

