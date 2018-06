Schanigarten-Rekord: Linz verdient daran 117.000 €

Die Linzer wollen immer mehr Schanigärten!

Heuer konnte die Stadt bereits einen neuen Rekord verzeichnen, was die Anzahl der Open-Air-Wirtshäuser betrifft. Seit 1980 wurden es immer mehr. Damals gab's fünf in der Landeshauptstadt.

1991 dann schon 58, 1998 149 – und aktuell sind's 280.

Die meisten übrigens sind am Hauptplatz (13), der Altstadt (14), entlang der Landstraße (21) und in der Innenstadt (insgesamt 160).

"Mich freut es ganz besonders, dass die Lebensstadt Linz ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie allen Gästen so viele attraktive Schanigärten bietet“, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).

Übrigens: Die Schanigärten können grundsätzlich das ganze Jahr über ab 8 Uhr genutzt werden. Zwischen 1. Mai und 30. September ist die Sperrstunde um Mitternacht, in den übrigen Monaten um 23 Uhr.

Linz verdient an Schanigärten 117.000 Euro

Wer einen Schanigarten machen will, der muss allerdings an die Stadt etwas zahlen. Je nach Lage zwischen 17,74 Euro und 29,57 Euro pro Quadratmeter. Pro Jahr verdient Linz also an den Schanigärten rund 117.000 Euro.

