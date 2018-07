Schiri beleidigt Spieler rassistisch – Team tritt ab

Kurz nach der Pause, genauer gesagt in der 48. Minute, war der Test vergangenen Samstag zwischen Schwand (2. Klasse Südwest) und St. Pantaleon (1. Klasse Südwest) auch schon wieder beendet. Beim Stand von 1:2 trat die Gästemannschaft geschlossen ab.

Der Grund für das vorzeitige Spielende sorgt für Entsetzen in Fußball-Oberösterreich. Ein Kicker der Gäste postete den Vorfall auf Facebook, schrieb dazu: "Es ist schade und traurig, dass sowas im Jahr 2018 noch vorkommt."

Demnach soll der Hilfsschiedsrichter, der vom Heimverein gestellt wurde, einen Spieler mit Migrationshintergrund von St. Pantaleon rassistisch beleidigt haben. Ersten Informationen zu Folge sollen Worte wie "lerne Deutsch, du scheiß Ausländer" und "dummer Jugo" gefallen sein. Der betroffene Kroate soll zuvor nach einer undurchsichtigen Situation den Unparteiischen in gebrochenem Deutsch gefragt haben, was es gibt.

Zuvor habe er bereits einen Nachwuchsspieler der Gäste mit "Behinderter" und "dummer Junge" beleidigt. "Die Gangart des Schiedsrichters war indiskutabel. Ich stehe als Obmann voll und ganz hinter der Entscheidung der Spieler, dass sie den Platz aufgrund der rassistischen Äußerungen verlassen haben", so Harald Sacher in einem OÖN-Interview.

"Heute" fragte nach dem Skandalspiel in Schwand nach. "Ich war selbst nicht vor Ort, habe aber kurz danach davon erfahren. Wir distanzieren uns in aller Deutlichkeit von solchen Äußerungen. Es tut uns alles sehr leid. Ich hoffe, dass unser bislang sehr gutes Verhältnis nicht darunter leidet", so Sektionsleiter Andreas Gasteiger.

Wie es mit dem Schiedsrichter weitergehen wird, ist derzeit noch ungewiss. Für heute Nachmittag ist eine Krisensitzung im Klubhaus anberaumt. Auch eine Suspendierung ist nicht ausgeschlossen. Gasteiger: "Der gesamte Vorstand wird vor Ort sein. Der beschuldigte Schiedsrichter ist schon lange bei uns im Verein, gilt als sehr zuverlässig. Wir hatten auch nie Probleme dieser Art in der Vergangenheit."

Eines steh fest: Dieses Spiel wird auf jeden Fall in die Verlängerung gehen.

