Kinder (5, 8 Jahre) finden Schlange in Wohnzimmer

Ungewöhnlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Leonding am Pfingstsamstag. Im Stadtteil Holzheim bei Leonding (Bez. Linz-Land) schlug eine Hausbewohnerin Alarm.

Klaus Tonhäuser von der Feuerwehr Leonding: "Noch nie so ein großes Exemplar gesehen"

Eine Schlange hatte es sich gegen 13 Uhr in ihrem Wohnzimmer bequem gemacht. Die beiden Buben der Frau (5, 8 Jahre) fanden das Tier beim Spielen.

"Sie haben die Tür sofort zugemacht und die Mutter geholt", so Klaus Tonhäuser von der Feuerwehr Leonding. "Das Tier war ungewöhnlich groß, ich habe noch nie so eine große Äskulapnatter gesehen. Sie war ungefähr zwei Meter groß", so Tonhäuser.

Die fünf Kameraden fingen das Reptil vorsichtig mit einer Griffzange ein, gaben es in eine Plastikbox. Dann entließen sie das Tier beim Füchselbach in Freiheit.

Die Äskulapnatter gehört sie zu den größten Schlangenarten Europas. Die Äskulapnatter bevorzugt warme und besonnte Bereiche, im Wohnzimmer der Frau dürfte sie all das gefunden haben.

Wie die meisten Natternarten ist sie ungiftig – Das muss man aber als Schlangen-Laie erst mal wissen.

