Schlüsseldienst-Bande zockt Haustür-Opfer ab

Die Schlüsseldienst-Abzocke in Oberösterreich scheint kein Ende zu nehmen. Der jüngste Fall: Diesmal kommt das Betrugs-Opfer aus St. Georgen an der Gusen (Bez. Perg). Der Rechnungsbetrag? 1.698.48 Euro!

Wieder ging es um eine Firma, die mit einem "guten Angebot" im Internet lockte. Und wieder hatte – wie schon bei den beiden vorangegangenen Fällen – das Firmenfahrzeug ein deutsches Kennzeichen.

Die Details: Ein Perger hatte eine Schlüsseldienst-Firma, die er im Internet gefunden hatte, zu sich bestellt, da sein Haustürschloss defekt war. Das Unternehmen wirbt mit einem 24- Stunden Service.

Ein Mitarbeiter der Firma kam zum Mehrparteienhaus in St. Georgen an der Gusen (Bez. Perg), wechselte dort den defekten Zylinder des Schlosses aus und verbaute einen neuen. Er arbeitete zweieinhalb Stunden (!).

Dann die Schock-Rechnung: 1.698,48 Euro!

Wieder beglich das Opfer die Summe sofort, zeigte später alles bei der Polizei an.

Es ist dies nun schon der dritte bekannte Fall von Schlüsseldienst-Abzocke innerhalb von zwei Wochen. Erst gestern berichteten wir von Hauseigentümern in St. Florian, die auf ähnliche Weise um viel Geld gebracht worden waren – nämlich um mehr als 2.000 Euro. Auch in Schärding zahlte eine Zweifach-Mama drauf, musste 705 Euro für 25 Minuten Arbeitszeit hinlegen, um wieder in ihre Wohnung zu kommen. Die 26-Jährige nahm sich eine Anwätlin. Die Schärdinger Juristin Beate Brandt kümmert sich jetzt um den miesen Abzocke-Fall.

(cru)