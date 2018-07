Schon wieder Kind (4) beinahe in Bad ertrunken

Die Serie an schweren Zwischenfällen beim Baden reißt nicht an. Am Dienstag ist im Ebelsberger Kinderbad erneut zu einer gefährlichen Situation gekommen.

Zur Mittagszeit lief ein 4-jähriger Bub alleine im Bereich des rund 1,20 Meter tiefen Schwimmbeckens herum. Die aufmerksame Bademeisterin (58) ermahnte die Mutter und das Kind, weil es alleine und vor allem ohne Schwimmhilfe herumlief.

Doch trotz aller Warnugen bemerkte die Bademeisterin nur kurze Zeit später genau dieses Kind im Becken. Der Bub schwamm regungslos mit dem Kopf nach unten im Wasser.

Die Bademeisterin reagierte blitzschnell zog den bereits bewusstlosen Bub sofort aus dem Wasser und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Nach etwa einer Minute kam der Bub wieder zu sich. Der eintreffende Notarzt übernahm dann die weiteren Maßnahmen. Der Bub wurde von der Rettung in den MedCampus IV gebracht und ist außer Lebensgefahr. Das Kind bleibt zur Beobachtung über die Nacht auf der Intensivstation.

Um solche Unfälle zu vermeiden merkt die Polizei an: "Die Eltern oder andere Aufsichtspersonen sind alleine für die Beaufsichtigung von Kindern in Freizeit- und Badeanlagen verantwortlich. Im Übrigen ist das auch der Badeordnung zu entnehmen."

(gs)