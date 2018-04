Schüsse aus Wohnung: Nächtlicher Cobra-Einsatz

Ein 18-Jähriger aus Mattighofen konsumierte in der Nacht zum 23. April 2018 in seiner Wohnung gemeinsam mit einem 17-jährigen Freund aus Pischelsdorf Alkohol und Drogen.

Gegen zwei Uhr Früh schlugen Nachbarn Alarm: Schüsse vom Balkon!

Die Polizei konnten ermitteln, dass gegen den 18-Jährigen bereits ein Waffenverbot besteht. Gegen 2:25 Uhr wurde abermals einen Schuss vom Balkon der obersten Wohnung gemeldet, sodass die Sondereinheit EKO Cobra angefordert wurde.

"Über die Staatsanwaltschaft Ried wurde eine Durchsuchungsanordnung für die Wohnung erwirkt und die Cobra läutete kurz vor 5 Uhr an der Wohnungstür des 18-Jährigen", so die Polizei in einer Aussendung.



"Zunehmend aggressiver"

Der Beschuldigte schaute durch den Türspion, öffnete die Türe aber nicht, sodass die Wohnungstüre gewaltsam geöffnet werden musste. In der Wohnung fanden die Polizisten Suchtgiftutensilien.

Der 18-Jährige war laut Behörden "unkooperativ" und "zunehmend aggressiver", sodass er festgenommen wurde.

Bei der Durchsuchung wurden eine Gaspistole inklusive Munition, Drogen und diverse Suchtmittelutensilien sichergestellt.

Der Beschuldigte wurde nach seiner Vernehmung enthaftet und wird bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.

