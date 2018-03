Feuerwehr-Einsatz 12. März 2018 08:24; Akt: 12.03.2018 09:13 Print

Schule in Molln nach Chlorgas-Alarm gesperrt

Gefährlicher Zwischenfall an der VS und NMS in Molln (Bez. Kirchdorf). Eine Putzfrau hatte stechenden Geruch bemerkt, Chlor war ausgetreten.