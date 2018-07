Schwestern suchen nach vermisster Mutter (48)

"Meine Mutter besuchte meine Schwester in Linz. Am 4. Juli habe wir zuletzt auf Facebook geschrieben. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört", ist Odonchimeg Gansukh verzweifelt.

Die 24-Jährige, die in Bregenz wohnt, erstattete bei der Polizei bereits Anzeige. Zudem startete sie auf Facebook einen Suchaufruf.

"Meine Mutter ist etwa 1,50 Meter groß und sehr zierlich", so die Tochter zu "Heute". An dem Tag, an dem sie zuletzt gesehen wurde, trug sie ein weißes Sommerkleid und eine weiße Handtasche.

Hinweise bitte an die Polizei in Linz.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mip)