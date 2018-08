Schwimmer rettet sich mit letzter Kraft ans Ufer

Der 51-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis war am Samstagabend gegen 19.30 Uhr, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin im Attersee (Gemeinde Schörfling) schwimmen.

Während die Frau nach kurzer Zeit das Wasser wieder verließ, blieb ihr Freund noch im Wasser. Doch nach einiger Zeit konnte sie ihren Partner nicht mehr sehen.

Zusammen mit einem Bekannten suchten sie vorerst die nähere Uferumgebung bis in das gegenüberliegende Seewalchen ab. Da er nicht aufgefunden werden konnten, verständigten sie schließlich die Einsatzkräfte.

Die verständigten Wasserrettungen Weyregg, Litzlberg, Nussdorf und Unterach, die Einsatzboote der Feuerwehren Schörfling Seewalchen und Weyregg, sowie Feuerwehrtaucher suchten nach dem Mann, allerdings vorerst vergeblich.

Erst gegen 22 Uhr entdeckten dann Hausbewohner am Ufer des Attersees eine liegende Person. Sie reagierten sofort: Durch Zurufe machten sie ein Einsatzboot auf sich aufmerksam. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um den gesuchten Mann handelte.

Der Gerettete gab an, dass er Richtung Schloss geschwommen ist und gesundheitliche Probleme bekam. Er konnte sich mit letzter Kraft an das Ufer retten. Nach der Versorgung durch den Notarzt wurde der Mann in das Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Die Bilder des Tages

(gs)