Sechsfach-Mutter verlor in einer Woche zwei Söhne

Es ist das Schlimmste, dass einer Mutter passieren kann: Das eigene Kind stirbt. Eine Mutter in Burgkirchen traf es gleich doppelt so hart. Sie verlor in 7 Tagen zwei Söhne.