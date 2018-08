Serieneinbrecher gestand der Polizei 24 Taten

Die Linzer Polizei konnten nach intensiven Ermittlungen einen Serieneinbrecher ausforschen.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 39-jährigen beschäftigungslosen österreichischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Linz, so die Polizei in einer Aussendung

Auf die Spur kam man dem Linzer, weil er sehr auffällige Spuren hinterließ - bei allen Taten. Schnell war klar, die Serie begann schon im Mai 2018 im Linzer Stadtgebiet. Die Spuren wurden ausgewertet und eindeutig dem amtsbekannten Mann zugeordnet.

Seitens der Staatsanwaltschaft Linz wurde eine Festnahmeanordnung erteilt. Der Verdächtige wurde festgenommen. Bei der Befragung zeigte sich der Linzer dann schnell geständig, gab insgesamt 24 Einbruchsdiebstählen in der Zeit von Mai 2018 bis August 2018 zu.

Bei den Tatorten handelt es sich um Friseursalons, Beautysalons, Lokale, Bürogebäude und diverse Geschäftslokale im Bereich des Linzer Südbahnhofmarktes. Der Mann wird allerdings von der Polizei ausdrücklich nicht örtlichen der Alkohol- und Drogenszene zugeordnet.

Durch die Taten wurde ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro verursacht. Erwähnenswert ist, dass der Verdächtige 17-fach (einschlägig) vorbestraft ist und erst am 20. April 2018 aus der Haft entlassen wurde. Der Verdächtige befindet sich in der Justizanstalt Linz in Untersuchungshaft.

(gs)