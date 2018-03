Shaolin-Zauber im ganz großen Stil

Am Freitag, 9. März, wird's amüsant! Vitus Wieser kommt um 20 Uhr in das Kulturzentrum HOF in Linz. Tickets für das Gangsterkabarett gibt's online auf der Seite des Kulturzentrums.

Theater aus der Puppenkiste & Shaolin Kung Fu

In Wels findet das 27. Internationale Welser Figurentheaterfestival statt. Nach dem offiziellen Beginn am Donnerstag wird darüberhinaus jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag ein vielfältiges Angebot an Figurentheater an verschiedenen Standorten in Wels gezeigt. Für die Kleinen gibt es zum Beispiel am Freitag, 9. März, die KlaMOTTE und BASS ab 10 Uhr im Alten Schl8hof Wels. Am Sonntag, 11. März, um 18 Uhr präsentieren Papas Kollektiv ihr Figurenspektakel im Stadttheater Wels. Reservierungen für die Vorstellungen sind auf der Homepage des Figurentheaters Wels

möglich.

Am Freitag, 9. März, besuchen die Shaolin Mönche, um 20 Uhr die Stadthalle (Pollheimerstraße 1) in Wels. Am Sonntag, 11. März, um 18 Uhr kann ihre Kampfkunst im Stadttheater (Volksstraße 5) in Steyr bestaunt werden. Karten für ihre neue Show auf heute.at/tickets.

Am Samstag, 10. März, um 20 Uhr gastiert Alfons Hasenknopf & Band in der Spinnerei in Traun (Obere Dorfstraße 5, Bez. Linz-Land). Tickets verfügbar auf heute.at/tickets.

Weiter geht's am Samstag, 10. März, mit Mother's Cake im Kulturverein Röda in Steyr. Karten für die Show ab 21 Uhr auf heute.at/tickets.

Musikalisch in den Sonntag

Am Sonntag, 11. März, um 20 Uhr gibt's Frauenpower im Posthof in Linz. Denn die TurboRosinen zeigen ihr musikalischen Kabarett. Karten erhältlich auf heute.at/tickets.

Um 19.30 Uhr begleiten Andy Lee Lang & The Wonderboys Sie in eine musikalische Zeitreise. Karten für die Show am 11. März in der Kürnberghalle in Leonding gibt's auf heute.at/tickets.

