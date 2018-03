Sie trotzten dem 3,7 Grad kalten Hallstättersee

Brrr… Schon beim Blick auf die Fotos wird einem kalt. Unglaublich, dass 36 Athleten aus ganz Europa (Österreich, Deutschland, Frankreich, Tschechien und Ungarn ...) beim ersten Hallstätter Eisschwimmen bei Wassertemperaturen von 3,7 Grad freiwillig den Sprung ins eiskalte Nass machten.

Auch wenn an erster Stelle der Spaß stand: Sieger über die 1.000 Meter Distanz war der Niederländer Sven Elfferich (12,29 Minuten).

Und in Linz joggt ein Mann oben ohne



Doch auch in Linz trotzte man den tiefen Temperaturen. Am Samstag wagte sich ein Jogger in kurzer Hose und OHNE Leiberl nach draußen, um Laufen zu gehen.

(cruz)