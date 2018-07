Skandal-Plakat: Vize-Miss ist das FPÖ-Busen-Model

Die Meinung zu dem Busen-Plakat der FPÖ gehen weit auseinander ("Heute" berichtete). Während es die einen sexistisch und unangebracht finden, haben die anderen nichts an den Sujets auszusetzen, finden es ästhetisch.

Bei der "kopflosen Dame" handelt es sich um die Vize-Miss Oberösterreich 2018, Diana Seyr. (Bild: FPÖ Linz) Bei der "kopflosen Dame" handelt es sich um die Vize-Miss Oberösterreich 2018, Diana Seyr. (Bild: FPÖ Linz)

Warum das Bikini-Mädchen allerdings kopflos ist, bleibt vielen unklar, zumal es sich um bekanntes Gesicht handelt.

Die Vize-Miss Oberösterreich Diana Seyr höchstpersönlich ließ sich als stolze Linzerin für die FPÖ abbilden. Ließ sich sogar ein "Tattoo" machen – auch wenn das nicht echt ist.

Seyr erklärt auch, warum sie "Stolz auf Linz" ist: Derzeit würde sie zwar noch in Wien studieren, aber sie komme immer wieder gerne nach Linz zurück. "Auch wenn es mich oft in die weite Welt hinaus zieht, so kehre ich immer wieder gerne zurück zu meinen Wurzeln", wird Seyr zitiert.

