So ein Mist! Schon wieder alles vollgemüllt in Linz

"Finde den Fehler" schreibt eine Linzerin auf Facebook.

Darunter postet sie zwei Fotos. Auf dem ersten zu sehen, ein Schild der WAG – auf dem Parkplatz einer Wohnhausanlage in der Linzer Hertzstraße – auf dem steht: "Sperrmüll ablagern verboten! Verursacher von illegal abgelagertem Sperrmüll werden ausnahmslos angezeigt!"

So weit so gut. Was das andere Bild aber zeigt, erklärt, warum sich auch andere Facebook-Nutzer, verärgert zu Wort melden. Direkt vor dem Schild wurde eine alte schwarze Ledercouch abgestellt, unmittelbar daneben auch zu sehen: Teile von altem Mobiliar.

"Ich wohne hier seit mittlerweile 30 Jahren und das ist keine neue Erscheinung sondern passiert 3-4mal die Woche, dass jemand irgendwas ablädt", antwortet ein Anwohner unter dem Post.

Das Schild soll seit gut einem Jahr dort stehen, dürfte aber anstatt die Müll-Situation zu entspannen genau das Gegenteil, Müllsünder erst recht auf die Idee, gebracht haben ihren Mist dort los zu werden. Denn als der Hinweis angebracht wurde, ging der Saustall anfangs zurück, als man merkte, dass das illegale Entsorgen ungestraft bleibt, ging es weiter wie gehabt.

Müll-Sünder ausnahmslos anzeigen? "Warum wird das nicht gemacht?", schreibt ein anderer Nutzer. "Wenn Radfahrer bei Übertretungen gestraft werden, dann wird mal auch ein Müllsünder gestraft werden dürfen", so der Mann weiter.

Das Chaos habe man der WAG immer wieder mal gemeldet, aber schon nach kurzer Zeit war alles beim Alten, zeigt sich der Bewohner ratlos.

(cru)