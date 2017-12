Linzer Silvesterparty heuer eine Schmalspurvariante

Sehr bescheiden präsentiert sich die Silvesterparty am Linzer Hauptplatz. Wo früher vor einer großen Bühne schon ab 21.30 Uhr bei Live-Musik getanzt und gefeiert, legt nun erst ab 23 Uhr ein DJ auf. "Mehr war nicht möglich", gesteht Veranstalterin Sabine Weiler. Offenbar war es nicht zu schaffen, genügend Sponsoren zu finden. Aber: Um Mitternacht wird mit einem farbenfrohen Feuerwerk das Jahr 2018 eingeläutet.

Ansonsten verspricht der Jahreswechsel am 31. Dezember ein heiteres Programm. Unter dem Motto "Laufen statt Krachen" findet auch heuer der Hypo Silvesterlauf in Linz (Start: am Hauptplatz) statt. Kostümierungen sind willkommen. Um 14 Uhr finden die Kinderläufe statt, um 15 Uhr beginnt der Hauptlauf. Die Startnummer kann am Vortag von 10 bis 16 Uhr bei der Kunst-Universität am Hauptplatz abgeholt werden. Am Sonntag ist das Büro im Brückenkopfgebäude der Kunstuniversität von 12 bis 14 Uhr für Sie erreichbar. Mehr Infos auf gibt es hier.

Linzer Innenstadt gibt Gas

Im Josef (Landstraße 49) lädt Küchenchef Stefan Millidorfer zu einem köstlichen Menü im Wintergarten ein. Ab 22 Uhr gibt's Tanzmusik mit den Be Cheese. Reservierung empfohlen. Weitere Informationen hier.

In der Remembar Linz (Landstraße 17-25) wetteifern die DJs Aydi & Mark Neo um den besten Sound. Eintritt: 7 Euro.

Eine "BIG BANG 2017/2018"-Sause bietet auch der A1 Musikpark (Hamerlingstr. 42). Von Disco Fox über Soul Club Prestige 2.0 ist alles dabei – mit Silvester-Deal inklusive. Ab Erwerb der Bonuscard um 19,90 gibt's Freiverzehr um etwa 30 Euro.

Auf der anderen Stadtseite im Club Spielplatz (Haupstraße 4) wird ebenso spektakulär das neue Jahr eröffnet. Steel City Drums warten um 22 Uhr mit Tunes aus Techno, Jungle und Neurophunk auf. Zusätzliche Infos auf Facebook.

Bowlingspaß und edle Silvesterfete

In Pasching wird im Ocean Park in der Plus City aufgelegt. Um 19 Uhr findet die HAPPY NEW YEAR PARTY statt. Frei nach Beat & Bowl wird ein amüsantes Entertainment versprochen. Zudem wird ein Buffet für alle Gäste gratis angeboten.

Hoch her geht es auch in Unterweitersdorf (Bez. Freistadt). Das Evers veranstaltet eine Silvester Gala mit Schlumberger und "Jack Daniels"-Specials. Einlass ab 22 Uhr. Tischreservierung wird empfohlen. Mehr Infos auf der Evers-Homepage.

Wer es gerne klassisch mag, kann das Jahr im Brucknerhaus ausklingen lassen, wie immer mit dem großen Silvesterkonzert (ab 19.30 Uhr).

In Theater in der Innenstadt wird die "Tom Jones Story" gezeigt (18.30 Uhr und 22.30 Uhr).

(ika/gs)