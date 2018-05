Kurios! Hessenpark soll Gastgarten bekommen

Der Hessenpark in Herzen von Linz macht seit Jahren negative Schlagzeilen. Drogen- und Alkoholexzesse sorgten dafür, dass die Anwohner auf die Barrikaden stiegen. Nun will man mit einer Neugestaltung dem Park ein neues Gesicht geben.

So soll der neue Hessenpark aussehen. (Foto: Yewo Landscapes) (Bild: Stadt Linz) So soll der neue Hessenpark aussehen. (Foto: Yewo Landscapes) (Bild: Stadt Linz)

In mehreren Schritten habe man an dem Konzept getüftelt, gebrainstormed und die Ideen in Arbeitsgruppen mit Vertretern der Stadtpolitik sowie der Bürgerinitiative "Lebenswerter Hessenplatz und Umgebung" ausgearbeitet.

Der Park soll vielfältig genutzt werden können. Neben einer Spielmöglichkeit für die Kinder sollen so auch Veranstaltungen und ein Gastgarten zukünftig die Stadtbewohner in den Park locken. Was angesichts der akuten Alkoholprobleme eigenartig anmutet. Zumal die ÖVP gemeinsam mit der FPÖ schon länger ein Alkoholverbot in dem Park fordert.

Geplant ist allerdings auch ein "Blütenpark" und ein Sport- und Fitnessbereich.

Erneuert werden soll die gesamte Beleuchtung des Parks. Moderne helle Leuchten sollen das Sicherheitsgefühl verbessern. Auch an den Grünflächen soll gearbeitet werden, Sitzbänke entlang der Wege sollen weiterhin zum Verweilen im Park einladen.

Kosten für die Realisierung: 634.000 Euro.



Das Konzept soll in der kommenden Gemeinderatssitzung am 24. Mai vorgelegt werden. Nach Beschluss des Stadtsenats wird das Projekt ausgeschrieben, Ende des Jahres soll dann mit der Umsetzung begonnen werden. Sommer 2019 soll der Hessenpark-Neu realisiert sein.

(cru)