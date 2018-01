Spaziergänger fand in Ennser Park Handgranate

Ein 50-Jähriger aus Enns (Bez. Linz-Land) fand das Weltkriegsrelikt am Sonntag gegen 13.30 Uhr im Naherholungsgebiet Eichberg.

In etwa acht Zentimeter Tiefe entdeckte er die rostige Eierhandgranate aus dem 2. Weltkrieg. Der Mann verständigte sofort die Polizei.

Die Granate wurde vom Entminungsdienst des Bundesheeres abgeholt und fachgerecht entsorgt.

Laut Wikipedia hat die Eierhandgranate grob die Gestalt eines Eies, eines Apfels oder einer Mandarine. Daher auch der Name. Sie trägt am oberen Ende einen Schlagzünder mit einem Verzögerungssatz von etwa drei Sekunden. Dieser Schlagzünder wird durch einen Bügel in seiner gespannten Position gehalten, der an der Außenhaut der Granate anliegt und mit einem Splint gesichert ist.





(gs)