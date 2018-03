Spielerpässe gestohlen, jetzt darf Club nicht kicken

Einbrecher kickten jetzt die Union Weißkirchen aus dem nächsten Spieltag …

Was ist passiert? Einbrecher drangen nachts ins Clubheim des derzeitigen Tabellen-Zehnten der OÖ-Liga ein. Dort hatten sie es auf einen Wandtresor abgesehen. Diesen stemmten sie aus der Mauer, nahmen ihn mit.

Die Diebe hofften mit Sicherheit auf Geld. Warum sollte man sonst einen Tresor haben?

Tatsächlich war auch etwas Wertvolles drin. Allerdings etwas, das nur für den Verein von Wert ist. Nämlich die Spielerpässe der Fußball-Mannschaften. 180 Stück!

Das Problem: Ohne Spielerpässe kein Spiel. Und das nächste Match steht schon am Donnerstag an. Gegen Ried. "Ich hoffe, dass die Täter einsehen, dass es sich um eine sinnlose Tat gehandelt hat und den Tresor irgendwo hinterlegen und anonym die Adresse angeben", so Alois Langmayr, Obmann der Union Weißkirchen zu orf.at.

Denn: Mit den Pässen können die Diebe rein gar nichts anfangen, die Spieler allerdings schon …

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

(ab)