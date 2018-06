Stadtfestl'n, Donaustrand & Opernhighlights

Am Freitag, 22. Juni, um 15 Uhr eröffnet das Donaustrandfest Ufern am Steinmetzplatzl in Alt-Urfahr. Entlang der Oberen Donaustraße sind allerlei an kulinarischen Schmankerl zu finden, speziell Fischliebhaber kommen auf ihre Kosten. Am Samstag hat das Fest ab 10 Uhr offen. Neben einem bunten Musikangebot gibt's heuer einen "Fit & Funparcours" im Donaugarten. Eintritt frei.

Ein anderes Sommerfest findet am Freitag ab 12 Uhr in der Herrenstraße in Linz statt. Dort gibt es nicht nur musikalische Highlights wie Steffi Mittermayr & Band, sondern auch einen Schnupperzirkus. Eintritt frei.

Darüber hinaus gibt es am Freitag, um 19.30 Uhr im Neuen Rathaus in Linz eine Travestieshow der Herrlichen Damen. Tickets auf heute.at/tickets.

Im Zuge des Stadtfestes in Steyr begeistert folkshilfe, um 20 Uhr auf der Hauptbühne beim Rathaus. Weitere Highlights sind Shows der Shaolin Mönche am Samstag sowie der Steyrer Stadtlauf am Sonntag. Eintritt frei.

Arien im Linzer Mariendom

Zudem findet am Samstag, 23. Juni, um 20 Uhr im Rahmen von Klassik am Dom ein Konzert von Juan Diego Florez im Mariendom in Linz statt. Karten auf der Homepage von Klassik am Dom.

Am Sportplatz (Bez. Grieskirchen, Christoph Zeller Straße) von St. Agatha tritt am Samstag, um 19.30 Uhr Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper mit ihrem Programm Weiberwellness auf. Tickets auf der Seite des UFC St. Agatha.

Jazznacht und Dracula-Wahnsinn

Am Sonntag, 24. Juni, um 20 Uhr stimmen Woody Black 4 die Jazznacht im Musikpavillon Linz (Ernst-Koref Promenade) ein. Eintritt frei.

Der Theaterverein "Bühne" Grünau präsentiert am Sonntag, um 18 Uhr im Cumberland Wildpark Grünau (Bez. Gmunden, Fischerau 12) das Stück Bram Stoker's Dracula. Ticketsreservierung online auf der Seite des Theaters.

