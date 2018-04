Stopp-Schild missachtet: Fünf Verletzte bei Crash

Eine 48-Jährige aus Leonding fuhr Samstagnacht mit ihrem Pkw auf der B139 in Haid, von Neuhofen (Bez. Linz-Land) kommend, in Richtung Traun. Zur selben Zeit war auch ein 22-Jähriger mit seinem Pkw auf der Kötsdorferstraße in Richtung B139 unterwegs.

An einer Kreuzung soll der 22-Jährige ein Stopp-Schild missachtet und ohne abzubremsen in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Mit fatalen Folgen: Dabei kollidierte der Mann mit dem Auto der 48-Jährigen.

Die beiden Fahrer sowie drei im Pkw des 22-Jährigen mitfahrende Personen im Alter von 16, 17 und 23 Jahren wurden beim Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung durch einen Notarzt mit Rettungsfahrzeugen in das Linzer UKH gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, baute eine Beleuchtung auf und unterstützte bei der Bergung der Unfallfahrzeuge.

Der Kreuzungsbereich war rund eineinhalb Stunden erschwert beziehungsweise nicht passierbar. Die Polizei leitete den Verkehr örtlich um.

(cru)