Storch bricht aus Zoo aus, sorgt für Straßensperre

Für viel Aufregung sorgte am Dienstagabend ein ausgebüxter Storch in Wels.

In der Mythologie und in Märchen wird der Storch auch "Adebar" oder "Meister Adebar" genannt. Das Wort kommt vom germanischen "auda" (=Glück) und "bera" (tragen). Also heißt "Adebar" in etwa "Glücksträger" oder "Glücksbringer". In den niederdeutschen Sprachen wird der Storch sogar regulär so genannt. Im Plattdeutschen heißt er etwa "Aadboor" oder "Ebeer".



Das Tier war zuvor aus dem Tierpark "ausgebrochen", ging dann auf der Dragonerstraße im Stadtteil Innenstadt spazieren.

Passanten meldeten einen Storch auf einer Grüninsel. Die Feuerwehr rückte an, versuchte daraufhin das Tier einzufangen.



Kurze Sperre der Straße

Schließlich konnte "Meister Adebar" in Richtung Tiergarten eskortiert werden. Kurzzeitig musste der Verkehr angehalten werden, um dem Tier ein sicheres Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen.

In der Maria-Theresia-Straße konnte der Storch schließlich von den Einsatzkräften eingefangen und zurück zum Tiergarten gebracht werden.

(rep)