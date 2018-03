Bim-Kontrolleur würgt mitten in Linz Fahrgast

Riesige Aufregung um eine Ticket-Kontrolle in Linz. Ein Kontrolleur soll der Tiroler (41) Christian L., der gerade in Linz eine Wohnung bezieht, dabei brutal zu Boden geworfen haben.

Passanten filmten die Aktion, stellten das Video kurz auf Facebook.

"Heute" liegt der Clip vor, zu sehen ist, wie ein Mann einen anderen wild festhält, in den "Schwitzkasten" nimmt. Als der 41-Jährige aufstehen will, wirft ihn ein weiterer zu Boden. Das ganze ist in der Linzer Altstadt, unweit vom Hauptplatz passiert.

Hier ein erster Ausschnitt aus dem Video. In Kürze veröffentlichen wir den gesamten Clip:

Christian L. schildert, wie es zu den Situation kam. Er habe sich eine Kurzstreckenkarte für vier Stationen gekauft, fuhr aber eine Station zu weit.

Ein Kontrolleur hielt ihn auf. Da er eine gültige Karte gekauft hatte, habe er nicht eingesehen, dass er als Schwarzfahrer bezeichnet werde, und habe keine Strafe zahlen wollen – sagt der Mann dem ORF.

Der Kontrolleur habe ihn daraufhin beschimpft, sei sehr rüde geworden. Daraufhin sei er einfach weggegangen. Plötzlich sei er von zwei Männern gegen eine Mauer gedrückt, festgehalten worden.



Linz AG: "Haben das Video gesehen"

Die Linz AG sagt auf "Heute"-Anfrage, der Fall sei bekannt. "Wir haben das Video gesehen", so eine Sprecherin.

Man habe von der zuständigen Sicherheitsfirma "Securitas" volle Aufklärung verlangt. Die Firma sagte gegenüber dem ORF, man habe noch nicht mit allen Mitarbeitern sprechen können.

Aber: Man müsse zuerst wissen, was vor den Szenen auf dem Video passiert sei. Grundsätzlich hätten aber Mitarbeiter der Sicherheitsfirma laut OGH-Entscheid ein Anhaltungsrecht, bis die Polizei eintrifft.

Der 41-Jährige ließ jedenfalls seine Verletzungen (Bluterguss, Schürfwunden) in Spital behandeln, er will Anzeige erstatten.

(gs)