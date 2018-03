Straßenhund gerettet: "Whitey" sucht ein Platzerl

Völlig abgemagert bis auf die Knochen und nur mit einem Band um den Hals, entdeckten Tierschützer den Vierbeiner auf der Straße in Serbien. "Er war total verängstigt, lief uns anfangs immer davon. Erst als er kaum noch aufstehen konnte, gelang es uns ihn zu behandeln", so Carina Brunbauer von der Hundeseelen-Nothilfe in Linz.

Der Verein kümmert sich bereits seit zehn Jahren um Straßenhunde in Serbien. Pro Jahr werden laut Brunbauer rund sechs Hunde nach Österreich vermittelt.

Im Fall des etwa zweijährigen Terriers "Whitey" nahmen sich Tierschützer zunächst in Serbien um den Vierbeiner an, pflegten ihn dort über Monate gesund.

Vergangenes Weihnachten kam der Vierbeiner nach Oberösterreich. Die "Hundeseelen-Nothilfe" fand vorübergehend einen Platz bei einer "Plfegefamilie" in Seewalchen (Bez. Vöcklabruck).

"Er hat sich super erholt, ist geimpft und gechipt. Er fühlt sich wohl und blüht jetzt richtig auf", ist Brunbauer erfreut.

Jetzt hofft "Whitey" auf ein neues Zuhause. Bei Interesse einfach eine E-Mail an: hundeseelen-nothilfe@hotmail.com.

(mip)