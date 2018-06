Straßenkunst, Clam-Rock und ein Sommerfest

Am Freitag rockt es auf der Burg Clam so richtig. Status Quo, Jimmy Cliff und Eric Burden werden beim Clam Rock (ab 13 Uhr) aufspielen. Ticktes gibt es noch auf heute.at/ticktes.

Das ganze Wochenende lang gibt es im Innviertel Blasmusik bis zum Abwinken. Beim Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis spielen etwa Folkshilfe, LaBrassBanda und Edwin&Erwin. Resttickets noch unter heute.at/tickets.

Hier ein kleiner Vorgeschmack:

Am Freitag, 29. Juni, um 19 Uhr geht das KAPU Sommerfest im Kulturverein in der Kapuzinerstraße in Linz über die Bühne. Mit dabei: Noise-Rock-Band Baguette. Eintritt frei.

In Freistadt startet am Freitag, um 15.30 Uhr das 10. Festival Fantastika mit einer Künstlerparade. Danach ist die offizielle Eröffnung am Hauptplatz. Von Feuershows bis Akrobatik-Künsten ist alles dabei. Am Samstag können Sie sich bis Mitternacht unterhalten lassen. Bei Schlechtwetter findet das Festival im Salzhof in Freistadt statt. Der Eintritt ist frei.

Zum Reinschauen:

Karibisches Flair herrscht am Freitag, um 11 Uhr im Plus City. Denn das Rox Music & Grill eröffnet. Reservierungen unter pluscity@rox-musicbar.com.

Ein kleiner Einblick:

Motorradfahren für einen guten Zweck

Am Samstag, 30. Juni, um 14.30 Uhr beginnt das Trauner Stadtfest mit dem Einlauf der Tour de Traun. Um 16.30 Uhr treten dann Newcomer Zweikanalton auf der Hauptbühne am Kirchenplatz auf. Eintritt frei.



In Marchtrenk findet am Samstag, um 9.30 Uhr die 10.Biker Charity-Tour im "Full Haus" beim Volkshaus (Bez. Wels, Goethestraße 7) statt. Eine Panoramafahrt zwischen Marchtrenk und Vorchdorf wird als Rennstrecke geboten. Wer selbst mitfahren möchte und einen gültigen Führerschein hat, der kann für 18 Euro Startgeld vor Ort teilnehmen.

Heimspiel-Stimmung & brasilianische Klänge

In Pichl bei Wels beim Sportplatz des SV Entholzer (Bez. Wels, Winkelfeld 4) geben am Samstag, um 18 Uhr Seiler und Speer gemeinsam mit Wolfgang Ambros ein Open-Air-Konzert. Tickets auf heute.at/tickets.

Am Sonntag, 1. Juli, um 20 Uhr treten die brasilianischen Jazzmusiker Michi Ruzitschka & Thamires Tannous Grupo im Musikpavillon (Ernst-Koref-Promenade) in Linz auf. Eintritt frei.

