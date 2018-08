Streit vor Lokal endete mit tödlichem Faustschlag

Verbrechen der schweren Körperverletzung mit tödlichem Ausgang – so lautet die Anklage gegen einen 41-Jährigen Welser. Er soll am 6. Mai dieses Jahres mit einem anderen Lokal-Besucher in Streit geraten sein.

Nach einigen Beleidigungen setzten die beiden Streithähne ihre Auseinandersetzung vor dem Lokal in der Welser Innenstadt fort. Dort kam es dann zu dem fatalen Faustschlag ins Gesicht.

Das Opfer stürzte so unglücklich mit dem Kopf auf eine Gehsteigkante, dass es schwer verletzt ins Spital eingeliefert werden musste. Vier Tage danach starb der 41-Jährige an den Folgen des erlittenen Schädelbruchs.

Der Angreifer musste sich am Mittwoch im Welser Landesgericht vor einem Schöffensenat verantworten. Der Prozess musste vertagt werden. Es sind sowohl ein Gutachten als auch noch eine Zeugenbefragung ausständig. Ein weiterer Termin ist im November geplant. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Beschuldigten bis zu 15 Jahre Haft.

