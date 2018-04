Streit um Grillen in Linz: Jetzt handelt die Stadt

Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) hat es in einem Gespräch mit "Heute" bereits angekündigt. Weil an schönen Tagen hunderte Menschen am Donauufer in Margarethen gegrillt haben, gab es heftige Diskussionen. Sogar ein Verbot wurde gefordert. Doch nun versucht man mit einer eignen Grillzone das Problem zu lösen.

Im Osten ist Grillen erlaubt, im Westen nicht. (Bild: Stadt Linz) Im Osten ist Grillen erlaubt, im Westen nicht. (Bild: Stadt Linz)

Am Freitag kündigte die Stadt an: "Ab heute, 27. April 2018, tritt folgende Regelung in Kraft: Im östlichen Bereich ist das Grillen weiterhin erlaubt. Das Areal ist beschildert. Im westlichen Bereich ist das Grillen mit sofortiger Wirkung verboten. Bei Nichtbefolgung kann eine gerichtliche Besitzstörungsklage erhoben werden Zusätzlich werden Steinfindlinge aufgestellt, damit das Zufahren mit Pkw nicht mehr möglich ist. Die Einhaltung der neuen Regelung wird vom städtischen Ordnungsdienst überwacht."

Der zuständige Sicherheitsreferent Vize-Bürgermeister Detlef Wimmer (FPÖ dazu: "Wir wollen jedes Mittel nutzen, um eine Verbesserung der Situation zu erreichen. Ob die gesetzten Maßnahmen wirken, werden wir genau beobachten!"

(gs)