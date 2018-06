Stromausfall in Linz: 3.000 Kunden betroffen

Gegen 6.20 Uhr ging plötzlich nichts mehr. In 3.000 Linzer Haushalten in Kleinmünchen und am Spallerhof waren die technischen Geräte nicht mehr funktionsfähig.

Der Grund: "Eine sehr komplexe technische Störung sorgte für massive Probleme", erklärt Susanne Gillhofer, Pressesprecherin bei der Linz AG. Konkret führte eine Hochspannungsstörung und ein gleichzeitig auftretender Kabelfehler zu dem Stromausfall.

Seit 8 Uhr sind bereits 60 Prozent der Betroffenen wieder mit Strom versorgt, ab 11.15 Uhr waren es dann schließlich alle Kunden.

(gs)