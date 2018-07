Suche nach 19-Jährigem: Er schlief nur bei Freund

Vier Polizeistreifen, Diensthunde, ein Hubschrauber und rund 20 Feuerwehrmänner – sie alle suchten in der Nacht auf Samstag nach einem 19-Jährigen.

Der Bursch hätte nach einem Fest in St. Florian am Inn (Bez. Schärding) zu einem mit seinem Vater (48) vereinbarten Treffpunkt erscheinen sollen. Doch als der Papa gegen 3 Uhr in der Früh eintraf, fehlte von seinem Buben jede Spur. Freunde gaben an, er sei nur kurz auf die Toilette gegangen.

Akku des 19-Jährigen war leer

Der Jugendliche war nirgends auf dem Festgelände anzutreffen. Da sein Sohn am Handy nicht erreichbar und bis 9 Uhr vormittags zu Hause nicht angekommen war, schlug der 48-Jährige Alarm. Sämtliche Einsatzkräfte machten sich auf die Suche.

Nur zwei Stunden danach konnte Entwarnung gegeben werden. Der Bursch kam wohlbehalten nach Hause. Sein Akku sei leer gewesen und er habe bei einem Freund übernachtet, erklärte er seinem Vater.

Suchaktion auch in Wels

Auch im Raum Wels kam es Samstagabend zu einer Suchaktion. Ein Mann war spurlos verschwunden. Angehörige befürchteten ein Unglück. Aber auch in diesem Fall gab es ein Happy End: Der Gesuchte hatte sich bloß verirrt, war mit Bus und Taxi nach Hause unterwegs.

(mip)