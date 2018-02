In Oberösterreich 12. Februar 2018 19:09; Akt: 12.02.2018 19:20 Print

Supermarkt-Crash: Dieser Einkauf wird teuer

Vermutlich den Gang verwechselt hat eine ältere Autolenkerin in Neuhofen an der Krems – und krachte mit ihrem Wagen in einen Supermarkt.