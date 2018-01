Florian (18) aus Wilhering starb bei Unfall in Ägypten

"Trauernd, dass wir ihn verloren, dankend, dass wir ihn gehabt haben" - mit diesen Worten trauert die Familie auf dem Partezettel um den 18-Jährigen.

Wie die "Krone" berichtet, war Florian mit seinem Vater auf Urlaub in Safaga in Ägypten, rund 60 Kilometer von Hurghada entfernt. Wie jetzt bekannt wurde, verunglückte der begeisterte Surfer bereits am 12. Jänner bei einem schweren Autounfall.

Der Sportler unternahm mit dem Koch eine Spritztour an den Strand, kam jedoch nie wieder zurück. Denn in einer Kurve kam der Wagen von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Für den Lenker sowie den Maschinenbau-Lerhling kam jede Hilfe zu spät. Sie erlagen noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Der Vater wurde im Hotel von der Polizei von dem schrecklichen Unfall informiert.

"Es ist unfassbar, unbegreiflich, was passiert ist", so die Mutter in einem einem Krone-Interview.

Der Trauergottesdienst findet am 27. Jänner (14 Uhr) in der Pfarrkirche von Kirchberg bei Linz statt.

(mip)